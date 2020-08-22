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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
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مصر

موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:25 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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يقدم «الدستور» موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن موعد ظهور نتيجة الامتحانات التى يخوضونها فى الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو.

موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020


وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المتوقع ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

فيما توقع أولياء الأمور والطلاب إمكانية ظهورها قبل إجازة عيد الأضحى، وهو ما استصعبه الدكتور رضا حجازي، رئيس عام الامتحانات، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من مكافحة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

امتحانات الثانوية العامة 2020


وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية).

ويؤدي الطلاب يوم الأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

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يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تعقد في ظروف استثنائية طارئة، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا إلى جانب الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال دخولهم وخروجهم من اللجان الامتحانية، وتوزيع مستلزمات التعقيم على الطلاب قبل دخولهم اللجان.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات "الدور الثاني" لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 والتي ستبدأ يوم 22-8-2020.

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