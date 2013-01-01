إسناد أرض مرور إمبابة لـ «العربية للتصنيع» لبدء التنفيذ فيها

أثمرت جهود البرلماني إيهاب الخولي، نائب دائرة إمبابة، عن إسناد قطعة الأرض المخصصة لوحدة مرور إمبابة، للهيئة العربية للتصنيع، صباح اليوم الخميس، تمهيدًا لافتتاحها فور انتهاء عملية إتمام الإنشاءات.ونجح الخولي في الحصول على موافقة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، واللواء محمود عبد الرازق مدير إدارة مرور الجيزة، وكذلك موافقة جميع الجهات الرسمية المنوطة بالأمر.يأتي هذا بعد 4 سنوات من تاريخ تأجير الأرض من هيئة السكة الحديد التابعة لوزارة النقل، قبل تجديد التعاقد مؤخرًا لمدة 10 سنوات قادمة، والانتهاء من كافة المعاينات والتراخيص اللازمة للبدء في الإنشاء.وتقع الوحدة على الأرض الكائنة بجوار سنترال إمبابة، بهدف التيسير على الأهالي وتوفير الوقت والمجهود، ومنعًا للتكدس في وحدة مرور الوراق، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي تفرض التباعد الاجتماعي على المواطنين في كافة المصالح الحكومية.