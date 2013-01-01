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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التعليم» تناقش تصحيح الكيمياء.. وتوجيهات بمراعاة مصلحة الطلاب

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:43 م
الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى
نورهان عبدالرحمن
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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي عموم مادة العلوم ومشرفى التقدير لمادة الكيمياء على مستوى الجمهورية عبر شبكات الفيديو كونفرانس، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الكيمياء للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع السادة مشرفي الدرجات.

ووجه الدكتور رضا حجازي بضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير؛ لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه.

وأكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، موجهًا بضرورة التدقيق في تصحيح المعادلات الكيميائية، وأن تكون متزنة ليحصل الطالب على درجته كاملة.

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة نموذج الإجابة الذي سيتم على أساسه التصحيح في الكنترولات مع موجهي عموم مادة العلوم ومشرفى التقدير للمادة، حيث عرضت اللجنة أماكن الإجابات بالكتاب المدرسي، وتم تحديد جميع البدائل المتاحة للأسئلة، وأشار موجهو عموم مادة الكيمياء إلى أنه تم إعداد الامتحان مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية العلوم، والأسئلة واضحة الصياغة وجاءت من أمثلة وتدريبات بالكتاب المدرسي والنماذج الاسترشادية والامتحانات السابقة، ومناسبة للوقت المحدد لأداء الامتحان، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب.

وفى نهاية الاجتماع قام الدكتور رضا حجازى بتوجيه التحية والشكر لأعضاء لجنة واضعى الأسئلة، موجهًا بضرورة التزام السادة مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعي في لجان التصحيح، وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في أماكن التصحيح.

حضر الاجتماع أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان وموجهو عموم مادة العلوم ومشرفو التقدير لمادة الكيمياء.

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