مصرع شخص وإصابة 11 في انقلاب سيارة بأسوان

لقي شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرون، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو ٢٦٠ بطريق أبوسمبل السياحى بمحافظة أسوان.وتلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو ٢٦٠ بطريق أبوسمبل السياحى بمحافظة أسوان، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، و7 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.