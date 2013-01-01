الجزائر: ارتفاع عدد القتلى في العملية الأمنية لـ3

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، بأن قوات الجيش "قضت على 3 إرهابيين" في بلدية الدراق بمدينة المدية شمال البلاد.جاء في بيان الوزارة: "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية المنفذة بمنطقة الشاون، بلدية دراڨ، ولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى، والتي مكنت صباح هذا اليوم 16 يوليو 2020 من القضاء على إرهابيين اثنين، تمكنت مساء هذا اليوم مفرزة للجيش الوطني الشعبي بنفس المنطقة، من القضاء على إرهابي ثالث، وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف".أضاف البيان: "بذلك ترتفع حصيلة هذه العملية النوعية إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين وحجز ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وثلاث قنابل يدوية، وثلاث نظارات ميدان وثلاثة مخازن وكمية من الذخيرة".