بعد انتقادها بسبب «قبلة شيكاغو».. زوج سولاف فواخرجي: موفقة يا غالية

دافع الفنان وائل رمضان، زوج الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عنها بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب جرأة بوستر مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو".الصورة المثيرة للجدل ظهرت فيها سلاف فواخرجي، برفقة الفنان مهيار خضور، بطل العمل، وهو يحيطها بذراعه ويشرع في تقبيلها، الأمر الذي اعتبره البعض جرأة غير معهودة من سلاف.ورد وائل رمضان، زوج سلاف فواخرجي على منتقدي البوستر عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، بإعادة نشره وعلق عليه قائلًا: "بعدستي، موفقة سولاف الغالية".مسلسل "شارع شيكاغو" دراما بوليسية رومانسية تدور أحداثها في حقبتين مختلفتين هما الزمن الحالي وستينيات القرن الماضي، من ‏بطولة عباس النوري، سلاف فواخرجي، دريد لحام، أمل عرفة، مهيار خضور، حسام الشاه، جهاد سعد، نادين خوري، ماهي الراعي، تيسير ‏إدريس، نادين سلامة، سيم الرحبي، نظلي الرواس، تأليف وإخراج محمد عبدالعزيز.‏