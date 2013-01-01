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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
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خارجية أمريكا: يجب احترام قرار حظر السلاح على ليبيا والعودة لمسار برلين
الخميس 16/يوليه/2020 - 07:16 م
مايك بومبيو
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه يجب احترام قرار حظر السلاح على ليبيا والعودة لمسار برلين.
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