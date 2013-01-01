عبدالرحيم كمال يكتب: النيل من الجنة

هذا النيل يجرى بالحب، سحب الحب تمطر من آلاف السنين فى الجنوب حتى يشرب أهل مصر، وعادة الحب لا يقطعها قاطع ولا يمنعها سد. هذا النيل يحوى جميلات مصر قربانًا من جمال على مر العصور..

هذا النيل ما زالت رسالة سيدنا عمر بن الخطاب تجرى فيه حروفها ولن ينقطع سرها أبدًا حين أبدل الفاروق إلقاء فتاة عذراء بإلقاء تلك الرسالة المباركة التى تحوى هذه الكلمات النورانية:

«من عبدالله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر.. أما بعد، فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجرِ، وإن كان الله الواحد القهار الذى يجريك، فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك».

فالنيل لا يجرى من عند «أبى أحمد»، ولكن من عند الله ببركة رسالة ابن الخطاب وببركة سيدنا موسى الذى حفظه النيل طفلًا بأمر الله حتى رسى عند قدمى آسيا المصرية العظيمة التى بنى الله لها قصرًا فى الجنة لورعها.

هو النيل المقدس الذى ولدت على ضفافه وشربت منه سيدتنا هاجر زوجة سيدنا إبراهيم وأم سيدنا إسماعيل، فكان من بركات قدميها المتعبتين فى غربتها ماء زمزم، فكان الماء من الماء والسر من السر والخير من الخير.

هو النيل المبارك الذى شرب منه سيدنا يوسف، وكان أمينًا على ثرواته من زرع وحصاد، وهو النيل الطيب الذى مر به وشربت منه سيدتنا مريم، وابنها الوضىء سيدنا عيسى، والرجل الصالح سيدنا يوسف النجار واستراحوا بجواره.

هو النيل المقدس الذى منح ملوك مصر العظمة حتى إنهم استدلوا به على ألوهيتهم لما رأوا فيه من سر إلهى، فكان الواحد منهم يقول «وهذا النيل يجرى من تحتى»، وكأنه يتشبث أمام الشعب بدليل وبرهان لا يقبل الشك.

وقد أدرك الواحد منهم قداسته وأنه ليس مجرد ماء يجرى على طين، بل نهر إلهى لا ينحسر ولا يمنعه عن المصريين مانع، ولكنه كما أخبرنا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أنه من الجنة.

فهو النيل الذى ذكره القرآن الكريم فكتب له الخلود وصار هبة من الله لنا، فالحمد لله على نعمة النيل دائم الحياة الجارى فى وادينا باسم الله الواحد القهار.

