نائب رئيس «مشايخ ليبيا»: السراج ينفق على الإرهابيين من عوائد النفط

■ بداية.. ما رأيك فى خطاب البرلمان الليبى الأخير بشأن طلب الدعم من مصر لمواجهة أى اعتداء خارجى؟

■ كيف رأيت بيان الجيش الليبى حول وقف تصدير النفط استجابة لرغبة الشعب؟

■ وماذا عن تهديد السفارة الأمريكية فى ليبيا بفرض عقوبات على من يعرقل إنتاج وتصدير النفط؟

■ البعض اقترح تدشين ٣ حسابات بنكية لـ٣ أقاليم ليبية تحول عليها عائدات النفط.. ما تعليقك؟

■ ما مخاطر تولى المؤسسة الوطنية للنفط تسويق النفط الليبى؟

■ هل أموال الشعب الليبى آمنة فى المصرف المركزى التابع لـ«الوفاق»؟

أعلن الشيخ السنوسى الزوى الحليق، نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، دعم المجلس بيان البرلمان الليبى الذى طلب من مصر مساعدة ليبيا ضد أى تهديد خارجى، إلى جانب مساندة المفاوضات السياسية التى يقودها المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ومبادرته لحل الأزمة، حفاظًا على وحدة البلاد.وكشف «الحليق»، فى حواره مع «الدستور»، عن تفاصيل قرار الجيش الليبى- بأمر وتفويض من الشعب- بوقف إنتاج النفط، مرجعًا ذلك إلى ذهاب عوائده إلى الحكومة غير الشرعية، بقيادة فايز السراج، التى تستخدمها فى جلب السلاح من الخارج، والإنفاق على الإرهابيين والمرتزقة.- المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يدعم خطوة البرلمان وكذلك الجيش الليبى حفاظًا على وحدة البلاد، كما يدعم المفاوضات السياسية التى يقودها المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان، ومبادرته لحل الأزمة، ويجب على الدول العربية دعم ليبيا، وفى المقدمة مصر.- الشعب الليبى هو الذى قرر ذلك، للحفاظ على أمواله من السرقة على يد حكومة فايز السراج، ولأن الشعب هو من يملك قرار الفتح أو الغلق، لن يجرى فتح التصدير مجددًا إلا بعد تحقيق جميع مطالب أبناء هذا الشعب، وضمان وصول عوائد النفط إليه.فالقبائل فوضت مجلس النواب والجيش للتفاوض مع جميع الأطراف والمجتمع الدولى حول إعادة إنتاج النفط بشروط واضحة وهى: التوزيع العادل للثروة النفطية على جميع الأقاليم، بما يراعى حجم السكان فى كل إقليم، بجانب هيكلة المؤسسة الوطنية للنفط، وتغيير وهيكلة المصرف المركزى، وتأسيس «صندوق سيادى» تذهب إليه عوائد النفط، وإن لم تلب هذه الشروط فلا إنتاج للنفط.ولذلك جن جنون حكومة «السراج» والمصرف المركزى والأتراك بعد هذا القرار، لأنهم لم يجدوا ما يسرقونه لتمويل ميليشياتهم ومرتزقتهم، ما دفعهم لمحاولة الضغط على المجتمع الدولى لاستئناف السرقة من جديد ومن بعدها الحرب.- من عرقل إنتاج وتصدير النفط هو حكومة «الوفاق» غير الشرعية برئاسة «السراج»، ونحن على استعداد لإعادة فتح الحقول دون أى إشكالية، لكن يجب الوصول لاتفاق ملزم بشأنها يمنع ذهاب العوائد لـ«السراج» وجماعته وحدهم دون حصول الليبيين على حقهم.النفط الليبى لشعب ليبيا وحده وليس لغيره، ولا يهمنا أى تصريحات أخرى، لذلك طالبنا ولا نزال بتدشين حساب موحد سيادى تحول إليه عوائد النفط، ويتم من خلاله الصرف على الدولة ودفع رواتب الموظفين، وليس تحويلها إلى المصرف المركزى برئاسة الصديق الكبير، التابع لـ«السراج».فالموظفون فى ليبيا لم يحصلوا على رواتبهم منذ نحو ١٠ أشهر، لذا وجب فتح هذا الحساب السيادى، على أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدًا عن سيطرة حكومة «السراج»، ويخصص للصرف على الأدوية والمحروقات ورواتب العاملين بالدولة والكهرباء والسلع التموينية، فيما توجه المبالغ الزائدة للحكومة.لكن أن يستمر تدفق النفط إلى جيب «السراج» ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله أو الأتراك والمرتزقة والميليشيات فهذا أمر مرفوض، فنحن متمسكون بتجفيف منابع الإرهاب، ونريد أن تكون هذه الأموال فى يد الشعب الليبى الذى ينتظر الآن الصدقة من الخارج رغم ما لديه من موارد.ومن غير المقبول أن تستغل أموال النفط لشراء الأسلحة والطائرات المسيرة وجلب المرتزقة لليبيا، وسنقف فى مواجهة من يفعل ذلك، فهذه إرادة الشعب الليبى وليست إرادة فرد.وأرى أنه بدلًا من التهديد، يجب على الولايات المتحدة منع العدوان التركى على دولة ذات سيادة، والأجدر بهم الاطلاع على خطورة الوضع فى ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط وانتشار الإرهاب فى شمال إفريقيا بسبب العدوان التركى وحكومة «السراج».- نحن طلبنا تدشين حساب واحد فقط تحول إليه عوائد النفط، وفكرة تأسيس ٣ حسابات لن تحقق أى تقدم، لأن حكومة «السراج» فى طرابلس سيكون لديها بذلك حساب خاص بها، وبالتالى ستأخذ الأموال منه للإنفاق على المرتزقة والإرهابيين والأتراك والحرب وشراء السلاح وتشريد المواطنين وتجويع الشعب، لذا نريد حسابًا موحدًا، على أن يراقب المجتمع الدولى أوجه الصرف، ليضمن أن يكون التصرف فى تلك الأموال فى مصلحة الشعب الليبى.- المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لـ«السراج» غير نزيهة ولا يثق فيها الشعب الليبى، لذا نطالب بإنشاء مكتب لتسويق النفط الليبى، حتى وإن كان جهة دولية، على أن يجرى التفاهم معها للحفاظ على ثروات الشعب.فكما قلت لن نقبل بذهاب الأموال إلى حكومة «السراج» غير الشرعية، وهذا ليس رغبة الجيش أو البرلمان وحدهما، بل هذا أمر الشعب الليبى وإرادته، فكل الليبيين اتفقوا على أن توضع الأموال تحت تصرفهم، خاصة أن حرس المنشآت النفطية لم يحصلوا على رواتبهم منذ ١٠ أشهر، وكذلك العاملين فى القطاع الصحى لم يحصلوا على رواتبهم منذ ٦ أشهر، والعاملين بقطاع التعليم انقطعت رواتبهم منذ ٤ أشهر، وهناك العديد من المستشفيات فى المناطق الشرقية لا يوجد فيها أى أجهزة طبية أو أجهزة تعقيم فى ظل انتشار فيروس «كورونا»، بسبب منع المصرف المركزى وحكومة «السراج» ضخ الأموال.- لا.. لأن محافظ المصرف المركزى، الصديق الكبير، يسرق المال، وسلم خزينة البلاد للأتراك، وأكدت زيارته الأخيرة إلى تركيا ذلك، حيث التقى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، واجتمعا بمفردهما، وورط الليبيين فى التزامات خارجية لا نعلم عنها شيئًا.ويدير الصديق الكبير المصرف دون رقابة أو منهج واضح، فهو يعتبره «محلًا» خاصًا به، وتجرى عمليات السرقة عبر تقدير تكلفة إنتاج مرتفعة لبرميل النفط، بـ٢٣ دولارًا، بينما تبلغ تكلفة إنتاجه فى دول أخرى، مثل السعودية أقل من ١٠ دولارات للبرميل الواحد، بجانب معاملات أخرى تكشف عن حجم السرقات المهولة.