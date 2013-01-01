تونس تستضيف الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو للتنمية الإفريقية «تيكاد 8»

أعلنت تونس أنها ستحتضن الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية "تيكاد 8" عام 2022، وهي المرّة الثانية التي تحظى فيها القارة الإفريقية باستضافة هذه القمّة.ووجهت وزارة الخارجية التونسية - في بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس - الشكر للحكومة اليابانية ومفوّضية الاتحاد الإفريقي ومكتب المستشار الخاص لشئون إفريقيا التابع للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك العالمي، لإسنادها احتضان هذا المؤتمر.وتتطلع تونس إلى أن يشكل هذا الاستحقاق محطّة كبرى على درب تعزيز التعاون واستكشاف آفاق أرحب للشراكة بين الدول الإفريقية واليابان وتكثيف المبادرات الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة والعادلة وتثبيت مقوّمات الأمن والاستقرار والسلم لكافة شعوب القارة الإفريقية.