اليمن يبحث مع بريطانيا منع الاتجار بآثاره في المملكة المتحدة

بحث وزير الثقافة اليمني مروان دماج، مع نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، آلية المساندة في منع الاتجار بالآثار اليمنية في المملكة المتحدة.وأوضح دماج- في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم الخميس- أنه جرى التوصل لتفاهم حول إمكانية التوقيع على اتفاقية بين البلدين لحظر وبيع وتداول ونقل الآثار اليمنية في المملكة المتحدة.وتطرق الجانبان إلى التعاون المشترك الذي يتم حاليًا بين وزارة الثقافة والمجلس الثقافي البريطاني، والذي يشمل إعادة تأهيل عدد من المتاحف وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية في هذا المجال.وأشار إلى أن بريطانيا تعد ثاني أكبر سوق في العالم في التجارة بالآثار بعد الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت قد وقعت معها اليمن أواخر العام الماضي إتفاقية في ذات الإطار.