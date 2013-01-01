محافظة جنوب سيناء تناقش مشاكل المستثمرين

أناب محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، السكرتير العام نادر عشماوي، والمستشار القانوني لمحافظة جنوب سيناء المستشار وليد السباعي لبدء أولى جلسات "المقعد" التي عقدت اليوم الخميس بديوان عام المحافظة بطور سيناء، لمناقشة وحل مشكلات المستحقات المالية على المستثمرين في قطاعات الكهرباء والضرائب العقارية ومديونيات استغلال الشواطئ.يذكر أن "مقعد جنوب سيناء" يعقد بصفة دورية نصف شهرية لحل مشكلات المستثمرين، بالإضافة للقاء المواطنين الدوري، واجتماعات المتابعة الدورية، واللقاءات الجماهيرية التي تتم خلال جولات المحافظ الميدانية بجميع المدن لحل المشكلات على أرض الواقع في وجود المختصين.