585 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

سجلت الجزائر أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء ظهور المرض بها في فبراير الماضي، بتسجيلها 585 حالة إصابة في يوم واحد.وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 21 ألفًا و355 مصابًا، و1052 حالة وفاة.وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 585 حالة إصابة جديدة، و12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 15 ألفًا و107 حالات.وتعد هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء ظهور الوباء بالجزائر في 25 فبراير الماضي.وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 65 مريضا بالعناية المركزة.يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.