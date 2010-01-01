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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«شلة ليبون».. جديد الروائي هشام الخشن عن المصرية اللبنانية

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:38 م
هشام الخشن
هشام الخشن
نضال ممدوح
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صدرت حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر٬ أحدث إبداعات الكاتب الروائي هشام الخشن٬ رواية "شلة ليبون".

وعن الرواية قال "الخشن" في تصريح خاص لـ"الدستور": الرواية تدور حول 7 أصدقاء جمعتهم الصداقة طوال ثلاثين عاما. ورغم تفرق السبل بينهم إلا أنهم يحرصون على اللقاء مرة كل عام٬ في ليلة رأس السنة.

وفي ليلة رأس السنة 2010 ولأول مرة يخضون للعبة فيما بينهم٬ ويتنافسون بشدة نظرا لأن جائزة اللعبة ومن يفوز بها سيكسب ملايين.

ومما جاء على ظهر الغلاف الأخير: "سبعة أصدقاء تجمعهم صداقة طالت لأكثر من ثلاثين عامًا منذ أن تزاملوا في المدرسة الشهيرة بحي الزمالك. مهما فرقتهم الأيام لم يفوتوا لقائهم السنوي ليلة رأس كل سنة في شقة أحدهم بعمارة ليبون الشهيرة المطلة على نيل الزمالك.

تجمعهم هذه المرة وبعد مرور السنين مختلف بعد أن قرروا أن يتباروا في تلك الليلة على جائزة كبرى. جائزة الفائز بها سيتحكم في ثروة كبيرة يوجهها إلى ما يتماشى مع ميوله. من خلال حكاياتهم وذكرياتهم المتشابكة نتابع كيف عامل الزمن كل منهم وبصمات السنين وكيف انطبعت في نفسياتهم.

تُري هل يفوز واحد أم أن الكل فائز؛ وهل الحياة تفاصيلها تستطيع لعبة أن تلخصها؟

يشار إلى أن "الخشن" سبق وصدرت لها روايات: آدم المصري٬ أيام التحرير٬ جرافيت٬ تلال الأكاسيا٬ حدث في برلين٬ وشلة ليبون.

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