تعافِ 10 حالات جديدة من كورونا بعزل أسوان

شهد مستشفى أسوان التخصصي، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، خروج 10 حالات جديدة، اليوم الخميس، بعد تعافيهم من الفيروس القاتل، وتماثلهم للشفاء التام.وترصد «الدستور» بيانات المتعافين وهم: "نبيلة.ش.م، سعودات.ن.د، ج.ق.م، ماهر.ر، سيد.ن، رمضان.ع، عمران.م.ع، زينب.ج.م، أسماء.ع.ز، رانيا.ك.ع.ع".يذكر أنه خلال الفترات الماضية تم بدء تجربة سحب عينات دم «بلازما» من عدد من الشباب المتعافين من فيروس كورونا، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة المصابة بالوباء بمستشفى أسوان التخصصي «الحجر الصحي».وكانت وزارة الصحة، أعلنت بدء تجربة حقن المصابين بكورونا ببلازما المتعافين من الفيروس، لعلاج الحالات الحرجة.