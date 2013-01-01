19 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

اعلنت وزارة الصحة السورية في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 477، شفيت منها 140 إصابة وتوفيت 22 حالة.وفي شمال سوريا، أعلن مخبر الترصد الوبائي التابع لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 11 حالة.