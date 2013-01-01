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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وكيل «تضامن المنيا» يتابع استخراج بطاقات خدمات ذوي الإعاقة (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:32 م
تضامن المنيا
تضامن المنيا
المنيا ـ على حسين
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تابع ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، استكمال إجراءات المرحلة الأولى لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بمكتب مشروعات التأهيل الاجتماعي.

تفقد "بخيت" سير العمل ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما أجرى اتصالا بجمعية الهلال الأحمر لتوجيه القائمين بعمليات التعقيم؛ لتطهير مكاتب التأهيل وتعقيمها حفاظًا على سلامة ذوي الإعاقة المترددين.

ومن جهته قال محمد حسين رئيس مجلس إدارة جمعية النور لمتحدي الإعاقة، إن الزيارة شهدت عرض مشكلات ذوي الإعاقة وبعض العاملين بمكاتب التأهيل المهني، مشيرا إلى أن عدد من تقدم للحصول على البطاقات حوالي 50 مستفيدا من مكاتب تأهيل أبوقرقاص وبندر المنيا ومكتب تأهيل المركز ومكتب تأهيل سما لوط وبني مزار ومغاغة والعدوة، وتم قبول 26 ممن استوفوا الأوراق والنظر في 14 طلبا لاستكمال المستندات، وتم تأجيل 10 طلبات للمرحلة الثانية.

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