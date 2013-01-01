سفير فرنسا بالجزائر: بحثت مع الرئيس العلاقات الثنائية بين البلدين

قال السفير الفرنسي بالجزائر كزافييه دريانكور، الخميس، إنه بحث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال لقائهما اليوم، العلاقات الثنائية بين البلدين.أضاف دريانكور، في تصريحات للصحفيين عقب استقبال الرئيس تبون له اليوم بمناسبة انتهاء فترة عمله بالجزائر - أنه "يجب على الجزائر وفرنسا النظر في نفس الاتجاه"، مؤكدًا أن مسائل الذاكرة الوطنية تكتسي أهمية بالنسبة للبلدين.وقال إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث يوم 14 يوليو الجاري عن نهج جديد، وأنا متفق على القول إنه يجب اتباع طريق جديد بين بلدينا".وأشار إلى أنه تطرق خلال لقائه بالرئيس تبون إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الذاكرة التي تكتسي أهمية بالنسبة للبلدين"، وكذا إلى التقدم الذي تم تحقيقه مؤخرًا في هذا المجال.