وزير الزراعة يوجه بحصر الأصول المهدرة ورفع كفاءتها

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية قيام الجمعيات والتعاونيات الزراعية بدورها في خدمة المزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي، وشدد على منع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في مهدها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل وطالب بسرعة الاستجابة لشكاوى الفلاحين وإيجاد حلول لها.ووجه القصير خلال اجتماعه مع مديري المديريات اليوم، كل مدير مديرية بحصر الأصول المهدرة في نطاق محافظته لبحث كيفية رفع كفاءتها وحسن استغلالها وأعلن عن مسابقة المديرية النموذجية وإجرائها كل ثلاثة أشهر، وتكريم مديرها من خلال وضع معايير أداء أهمها زيادة الانتاجية وخدمة الفلاحين وحل مشاكلهم.وأكد أيضا على ضرورة الإسراع في منظومة كارت الفلاح، مشيرا إلى أنه تم إضافة خدمة المدفوعات (ميزة) إلى الكارت.وطالب بتوعية المزارعين بأهمية الري الحديث للاشتراك في هذه المنظومة التي تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير المياه والأسمدة والمبيدات.واستمع إلى الاقتراحات والمشاكل التي طرحها مديري مديريات الزراعة في المحافظات.وقرر عقد اجتماع دوري معهم لمتابعة أداء العمل.