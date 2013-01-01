الكويت: بدء العام الدراسي الجديد 4 أكتوبر.. والدراسة أونلاين

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي سعود الحربي، إنهاء العام الدراسي الحالي "2019 – 2020"، نتيجة تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.وسيتم دمج المتبقي من منهج الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، مع الفصل الأول من العام المقبل "2020 – 2021"، والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل "عن بعد" بعد تعديل المنهج.وقال الحربي، إنه تقرر أيضا اعتماد نقل الطلبة في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط إلى الصف الذي يليه في حين تم اعتماد آلية نقل طلبة الصفين العاشر والحادي عشر، إلى الصف الذي يليه على أن يحق لكل طالب ليس لديه درجة نتيجة الغياب دخول اختبارات الدور الثاني.وذكر الحربي أن تقييم المتعلمين سيكون أسبوعيا عبر التفاعل والأنشطة والخبرات التعليمية والحضور على البوابة الإلكترونية على أن يتم رفع تقارير في هذا الخصوص. ولفت إلى أنه "لن تكون هناك اختبارات تحريرية مباشرة".