شوشة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتنمية سيناء

أكد محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، على اهتمام القيادة السياسية وكافة الأجهزة بتنمية سيناء وبصفة خاصة منطقة وسط سيناء، مضيفا أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تنفيذ كافة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم احتياجات أهل سيناء.وبحث المحافظ -خلال اجتماعه اليوم الخميس الخاص بتنمية وسط سيناء ومناقشة مطالب واحتياجات المواطنين فى هذه المنطقة - كيفية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول في ري وزراعة الأراضي، والاستخدامات الأخرى وأهميتها، بالإضافة إلى توفير احتياجات أهالى وسط سيناء من المياه لمختلف الاستخدامات، مشيرا إلى طلب وزارة الري بإنشاء عدة مشروعات لدعم التنمية في المحافظة وعمل الأبحاث والدراسات العلمية، وقيام معهد بحوث الموارد المائية ووزارتي الري والزراعة بهدف تنمية المحافظة، وخاصة منطقة وادي البروك بوسط سيناء.واستعرض شوشة المشروعات المقدمة من الجهات المعنية لتنمية منطقة وسط سيناء والتي شملت إنشاء عدد من البحيرات الصناعية لاستيعاب مياه السيول والأمطار،إنشاء عدة أحواض لتهدئة مياه السيول لحماية مدينة العريش، وحماية مدينة نخل ووسط سيناء من السيول والاستفادة من مياهها فى تغذية خزان المياه الجوفى للمياه، فضلا عن صيانة السدود، والمقترحات الخاصة بإقامة بحيرة صناعية في منطقة أولاد علي وعدد آخر من الأحواض المائية، إلى جانب بحيرة أخرى صناعية.وأضاف أن المشروعات تشمل أيضا حاجز وخزانات للمياه وأحواض إعاقة لتهدئة المياه في منطقة وادى الأزارق بهدف حجز المياه للاستفادة منها في الري والزراعة وباقي الاستخدامات، وتعظيم الاستفادة من المياه المهدرة قبل البحيرات للاستفادة منها في الري والزراعة، وبهدف آخر هام وهو منع مخاطر السيول عن مدينة العريش كهدف استراتيجي، بالإضافة إلى إقامة عدد من السدود في منطقة عين القديرات للاستفادة من المياه المحتجزة خلفها في الزراعة بواقع مرتين سنويا؛ للتوسع في الري والزراعة مرتين في العام بدلا من مرة واحدة حاليا.ووجه المحافظ مسئولي شركة سيناء للحفر بإقامة مركز لحفر وصيانة الآبار في منطقة وسط سيناء وتزويده بالمعدات اللازمة لتكون الشركة جاهزة لأي عمل في مجال حفر وصيانة الآبار، إلى جانب إنشاء محطة رفع للمياه خلف سد الروافعة؛ لتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار خلف السد واستخدامها في الري والزراعة وباقي الاستخدامات،وذلك بالتنسيق مع وزارة الري وأجهزتها البحثية والمختصة.من جانبه، أكد سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور على مراعاة إشراك ممثلي السكان المحليين بمنطقة وسط سيناء في الاقتراحات والمطالب الخاصة بالمواطنين من الجهات التنفيذية والبحثية، مشيرا إلى أنه تم منح اللجان المختصة بدراسة مطالب السكان المحليين والوقوف على آرائهم في مختلف المشروعات المقترحة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع وزارتي الري والزراعة والجهات البحثية، موضحا أن هذا هو الاجتماع الثاني لبحث ومناقشة احتياجات منطقة وسط سيناء وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول.وبدوره، وأعرب النائب جازي سعد عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء عن شكره وتقديره لأهالي وسط سيناء لجهود الدولة في تحقيق التنمية بمنطقة وسط سيناء، بالأضافة إلى المجهودات لجميع الأجهزة التنفيذية والبحثية والعلمية الداعمة لتنمية وسط سيناء، ومراعاة مطالب وآراء المواطنين المحليين، مطالبا بإنشاء خزان مياه سعة 100 متر مكعب في كل قرية بوسط سيناء، وإنشاء ميدان لسباق الهجن، ودار للمناسبات ومسجد في منطقة الجفجافة بوسط سيناء.