بلغاريا: 232 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، الخميس، تسجيل 232 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 7877 حالة.وقالت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الالكتروني) إن من بين الحالات الجديدة هناك 91 حالة في العاصمة "صوفيا"، بينما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حتى الآن 3747 حالة.أضاف البيان أن 575 مريضًا بالفيروس أدخلوا الى المستشفيات ويتلقون العلاج اللازم، وأن 28 منهم في حالات الرعاية المركزة، بينما زاد عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس خلال ال24 ساعة بمقدار 6 حالات ليبلغ إجماليها حتى الآن 289 حالة.أما عن المتعافين، فقد زادوا على مدار يوم أمس بمقدار 178 حالة، ليبلغ إجمالهم 3841 حالة، فيما بلغ عدد المصابين في الأطقم الطبية منذ بداية الوباء في بلغاريا، حتى الآن، 542 حالة.