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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايسة عطوة: مصر تدعم القبائل الليبية لإنهاء حكم المليشيات

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:42 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
إسلام نصير
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أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكل ربوع البلاد، مؤكدة أن الدولة المصرية تقف جنبا إلى جنب مع القبائل الليبية التي ترغب في استقرار دولتها وإنهاء حكم المليشيات الإرهابية.

وأشارت "عطوة" في بيان لها، إلى أن عنوان الاجتماع تحت شعار «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد»، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر لن تقبل بأي حال وجود مليشيات إرهابية مدعومة من تركيا على حدودها.

وشددت وكيلة القوى العاملة، على أن مصر لن تستطيع تحرير الأراضي الليبية من الاحتلال التركي، دون دعم ومساندة من الشعب الليبي، مشيدة بجهود مصر في تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

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