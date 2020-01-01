تطهير وتعقيم المقار الأمنية والتعليمية والخدمية في مرسى مطروح

أكد رئيس مدينة ومركز مرسى مطروح وجيه عبد الرازق، اليوم الخميس، استمرار أعمال التعقيم للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات الـ 3 الثابتة شرقًا وغربًا وجنوبًا القادم من سيوة، بالإضافة إلى تطهير المدرسة التجريبية للغات، وقسم شرطة مطروح، والموقف والقطارات القادمة للمدينة، ومنازل المصابين والمخالطين بكورونا وذلك في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.جاء ذلك استمرارًا لتوجيهات محافظ مطروح خالد شعيب بتطهير وتعقيم المصالح الحكومية المصالح الحكومية والمدارس والمواقف، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طبقًا للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية.وأشار رئيس المدينة إلى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين.