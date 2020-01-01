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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السعودية تؤكد تردي أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:41 م
السفير الدكتور عبد
السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل
كتب : عمرو رشدى
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أعربت المملكة العربية السعودية اليوم، عن أسفها إزاء تردي حالة حقوق الإنسان في فلسطين التي دامت لأكثر من سبعين عامًا، داعية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ التوصيات الأممية والعمل الجاد للحد من هذه الانتهاكات الممنهجة والمستمرة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، وجددت المملكة دعوتها إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي في الدفع بشكل إيجابي في العمل على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأكد مندوب المملكة الدائم ‎في الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل في كلمة أمام الدورة ٤٤ لمجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع مايكل لينك المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناقشة تقريره، أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة، حيث ستسمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.

‎وسلط السفير الواصل الـضوء عـــلى مدى الـــدمار والمعاناة الإنـسانية الـذي تسـببه سـياسـة الـعقاب الجـماعـي والـتوسع المسـتمر للمسـتوطـنات الإسـرائيلية وزيادة عـنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين واسـتخدام مـنتجات الاسـتيطان وضم إسرائيل المخطط لأجـزاء مــن الضفة الغربية الفلسطينية وأثرها عـلى الـشعب الفلسطيني، بالإضـافة لتداعيات جائحة "كـوفــيد -١٩"، وهو الأمر الذي يعكس سياسة أفظع نظام عـنصري فــي العالم، والذي توافقت أفعاله مع ما يعكسه التقريـر الذي يؤكـد أن هــذا النظام العنصري لا يحترم المواثيق الدولية بـما فـيها اتـفاقـيات جـنيف الأربع وهــو استمرار لـسياسة الـضرب بعرض الحائـط لجميع قرارات الأمم المتحـدة بما فـيها قرارات مجـلس الأمـن وقـرارات الجـمعية الـعامة وقـرارات مجلس حـقوق الإنـسان من قــبل، مشيرا إلى أن هـذا الــنظام لا يحترم جميع الحقوق سواء كانت إنسانية او أخلاقية أو قانونية أو دولية.

‎ووجه مندوب المملكة الشكر للمقرر الأممي عـلى تقريره والجهـد الواضح في إعـداده عـلى الـرغم مـن عـدم تعاون الـطرف المـعتدي إسـرائـيل وعـدم الـسماح لـه الـقيام بـعمله والـتحقيق بـشكل مـهني ودقـيق، كـما أعرب عن التقدير للحكومة الفلسطينية على تجاوبها وتعاونها الكامل مع المقرر الأممي.

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