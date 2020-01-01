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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: توريد أكثر من 180 ألف طن قمح بمختلف الصوامع والشون

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:40 م
توريد ألف طن قمح
توريد ألف طن قمح
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أعلن محافظ قنا أشرف الداودي، عن انتهاء موسم توريد القمح بالمحافظة للموسم الحالي الذي بدأ في 11 أبريل الماضي، مشيرا إلى أنه منذ بدء موسم توريد القمح لهذا العام تم توريد 180 ألفا و292 طنا بمختلف صوامع وشون المحافظة.

وأضاف الداودي- في بيان اليوم الخميس- أن أعمال التوريد لهذا العام شهدت زيادة في الكميات الموردة للشون والصوامع مقارنة بالعام الماضي، بزيادة قدرها 7599 طنا بنسبة 4.2%، حيث بلغ حجم التوريد للموسم الماضي من القمح 172 ألفا و269 طنا.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بقنا أحمد السيد أن هذا الموسم يعد واحدًا من أنجح مواسم التوريد للقمح نتيجة عده عوامل ساهمت في تحقيق ذلك؛ منها تكاتف وتعاون كافة الأجهزة المعنية مع بعضها البعض وزيادة إنتاجية الفدان وهو ما ساهم في زيادة الكميات الموردة هذا العام عن العام الماضي.

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