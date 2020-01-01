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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«صحة السعودية»: نسب التعافى من كورونا 76% من إجمالى الإصابات

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:37 م
التعافي من كورونا
التعافي من كورونا
وكالات
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزير الصحة السعودية محمد العبدالعالي أن المملكة تميزت في رصد حالات التعافي، مشيرا إلى أنها وصلت إلى 76% من إجمالي الإصابات المسجلة والبالغة 243238 حالة.

وأعلن محمد العبدالعالي- في مؤتمر صحفي اليوم، تسجيل 2764 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 243238 حالة، من بينها 53246 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و2206 حالات حرجة.

وأشار العبدالعالي خلال المؤتمر إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 187622 حالة بإضافة 4574 حالة تعاف جديدة (76% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وبلغ عدد الوفيات 2370 حالة، بإضافة 45 حالة وفاة جديدة، "موضحا أن إجمالي الفحوص في المملكة بلغ مليونين و494 ألفا و873 فحصا مخبريا دقيقا، بإضافة 58190 فحص جديد.

ولفت متحدث وزارة الصحة إلى أن الحالات الجديدة المسجلة وعددها 2764 حالة، بلغت نسبة الإناث فيها 39% والذكور 61%، أما نسبة كبار السن بلغت اليوم 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.

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