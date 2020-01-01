معلومة قانونية.. طريقة إزالة الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلي لوزارة الداخلية

يقدم "الدستور" معلومات قانونية لقرائه، ونرصد في هذا التقرير كيفية إزالة الأحكام الجنائية المسجلة بالحاسب الآلى لوزارة الداخلية.تكون الأحكام الجنائية مسجلة وثابتة في ثلاثة أماكن لوزارة الداخلية، الأولي شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدنى وتظهر عليها الأحكام النهائية التى نفذها المتهم، وهى الأحكام التى تسجل وتظهر فى الفيش دون غيرها، وتكون طريقة شطب الحكم من خلال طلب رد الاعتبار، الذي يقدم لمحكمة الجنايات التابع لها مسكن الحكم.ثانيا: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وتظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام، وطريقة شطب الأحكام يجب استخراج شهادة من الجدول والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام، وكذا بطاقة المتهم، ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة فإذا كانت سليمة يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة.ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائى، وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصى وإسم الوالده، وكذا شهرته والسجل الجنائى ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية، وتكون طريقة المسح بإقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكى.