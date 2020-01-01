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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

أحد مشايخ ليبيا: لن نخشى أي تهديدات ما دام السيسي معنا

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:23 م
مشايخ وأعيان القبائل
مشايخ وأعيان القبائل الليبية
سناء إسماعيل
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قال الشيخ صالح الجيوش، أحد كبار مشايخ ليبيا، إن مشايخ وأعيان القبائل الليبية أتوا إلى مصر من أجل تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر وحكومتها وبرلمانها، فجميعهم يستحقون التحية والتقدير والاحترام من إخوتهم أبناء الشعب الليبي.

وأضاف خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء مؤتمر مع أعيان ومشايخ ليبيا، اليوم الخميس، أننا سعداء بموقف مصر الداعم لليبيا، لافتا إلى أن مصر بقيادة رئيسها وقواتنا المسلحة ومجلس النواب كانت الداعمة والمتحدثة باسمنا في المحافل الدولية.

وتابع: "الجيش المصري قرر الوقوف إلى جانب ليبيا وهذا ليس غريبا عن مصر فمصيرنا واحد"، مؤكدا أن مصر هي أم للعرب جميعا، ونحن أقرب إليها لأننا الجيران وعلاقتنا معها قوية"، مشيرا إلى أن مصر العظيمة على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانب ليبيا والدفاع عنها.

واستكمل: "أصبحنا لا نخشى ولا نخاف من أي اعتداء أجنبي لأن معنا أهلنا وقائدنا الرئيس السيسي وبالتالي فنحن لن نخشى الكلام أو التهديدات التي تصدر من أي جهة".

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