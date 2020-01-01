قبائل ليبيا: «لن نسلم ليبيا للإخوان والمتطرفين ليعبثوا بها»

قال الشيخ الطيب الشريف خيرالله، شيخ قبيلة العبيدات، إن تدخل مصر لحماية أهلها وشعبها تدخل مشروع، مؤكدًا أن الروابط التي تربط الشعبين تذيب الحدود بينهم، حيث يجمعها جوار وتاريخ وصلة رحم وقربة.وأضاف "خيرالله"، خلال لقاء بين الرئيس السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن هذا الوفد أسعده وجوده على أرض الكنانة، مطالبًا جيش مصر بدعم ومساندة ليبيا لمحاربة الأشرار، ومؤكدًا: "لن نقوم بتسليم ليبيا للإخوان والمتطرفين ليعبثوا بها."وتابع: "لن نمانع من تدخل الجيش المصري، ونناشد رئيس وجيش مصر التدخل لحماية مصر وليبيا، مؤكدًا أن القبائل الليبية متفقة على خط واحد، وكلماتهم المكررة دليل على أن الجميع يقول نفس الرأي، مما يدل على أنهم وحدة واحدة في الرأي.وتمنى لمصر السلامة والأمان والاستقرار، وأن تظل حصنا للعروبة والإسلام.والتقى الرئيس السيسي قبل قليل، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية لدراسة الأوضاع في ليبيا، معربًا عن سعادته بلقاء مشايخ ووجهاء القبائل الليبية، مؤكدًا دعمه لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها.