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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

قبائل ليبيا: «لن نسلم ليبيا للإخوان والمتطرفين ليعبثوا بها»

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:22 م
لقاء بين الرئيس السيسي
لقاء بين الرئيس السيسي وأعيان القبائل الليبية
الشيماء زيدان
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قال الشيخ الطيب الشريف خيرالله، شيخ قبيلة العبيدات، إن تدخل مصر لحماية أهلها وشعبها تدخل مشروع، مؤكدًا أن الروابط التي تربط الشعبين تذيب الحدود بينهم، حيث يجمعها جوار وتاريخ وصلة رحم وقربة.

وأضاف "خيرالله"، خلال لقاء بين الرئيس السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن هذا الوفد أسعده وجوده على أرض الكنانة، مطالبًا جيش مصر بدعم ومساندة ليبيا لمحاربة الأشرار، ومؤكدًا: "لن نقوم بتسليم ليبيا للإخوان والمتطرفين ليعبثوا بها."

وتابع: "لن نمانع من تدخل الجيش المصري، ونناشد رئيس وجيش مصر التدخل لحماية مصر وليبيا، مؤكدًا أن القبائل الليبية متفقة على خط واحد، وكلماتهم المكررة دليل على أن الجميع يقول نفس الرأي، مما يدل على أنهم وحدة واحدة في الرأي.

وتمنى لمصر السلامة والأمان والاستقرار، وأن تظل حصنا للعروبة والإسلام.

والتقى الرئيس السيسي قبل قليل، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية لدراسة الأوضاع في ليبيا، معربًا عن سعادته بلقاء مشايخ ووجهاء القبائل الليبية، مؤكدًا دعمه لوحدة الأراضي الليبية واستقرارها.

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