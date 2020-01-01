رئيس جامعة أسوان يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم

عقدت، اليوم الخميس، لجنة اختيار العمداء بجامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عباس دندراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور علي كامل خلف الله عميد الكلية الأسبق، والدكتور هارون عبدالفتاح الشيخ رئيس قسم الفيزياء الأسبق.وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه تم إجراء المقابلات لاختيار المرشحين لعمادة كلية العلوم، واستمعت اللجنة إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.وأشار إلى حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات وفقًا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، لافتًا إلى أن المتقدمين للعمادة كلا من: الدكتور عاطف إبراهيم عبدالقادر العميد الحالي للكلية، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان وكيل الكلية لشؤون الطلاب والتعليم، والدكتور علاء الدين صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن الأمين رئيس قسم الفيزياء، والدكتور أبو الحمد حسن محمد رئيس قسم الكيمياء، والدكتور أحمد رشاد رئيس قسم الرياضيات، والدكتور إيمان عبدالراضي أستاذ بقسم الكيمياء.وأضاف أن جامعة أسوان تضم 20 كلية ومعهد وتعد كلية العلوم من أقدم الكليات بالجامعة.