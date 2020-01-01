رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قبل عيد الأضحى.. تعرف على الشروط الشرعية للنحر

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:19 م
الشروط الشرعية للنحر
الشروط الشرعية للنحر
جميلة على
طباعة
مع اقتراب عيد الاضحى من المهم معرفة شروط الأضحية، والتي تعد أهم الطقوس فى هذا العيد الذي يحتل مكانة هامة لدى المسلمين فى شتى بقاع العالم.

و للنحر شروط حددتها قواعد الدين وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويوضح الإمام محمود المنياوي أحد آئمة مسجد النور تلك القواعد:

- الذبح الشرعي

ذبح أو نحر المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع بسهم ونحوه في أي مكان من جسده،ويجوز نحر ما يذبح كالبقر، وذبح ما ينحر الإبل عند جمهور أهل العلم.

ــ شروط الذابح

- أن يكون عاقلًا مميزًا.

- أن يكون ذا دين سماوي ( مسلمًا أو من أهل الكتاب ).

- أن ينوي المسلم ويسمي.

- أن يكون المسلم حلالًا ليس مُحرمًا بحج أو عمرة.

ــ شروط الآلة فهي:

- أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.

- ألا تكون سنًا أو ظفرًا.

ــ شروط المذبوح:

-أن يكون مما تحله الذكاة.

- أن يقطع منه ما يجب قطعه في الذكاة بذبح في الحلقوم أو طعن في اللبة، ولا تجوز الذكاة في غيرهما بالإجماع، إلا في الممتنع.

-أن يكون حيا وقت الذبح.

- أن يكون زهوق روحه من خلال الذبح.

ــ توجيه الذبيحة للقبلة

وأما توجه الذابح للقبلة وتوجيه الذبيحة إليها بمذبحها لا بوجهها فمستحب لأنها أولى الجهات بالاستقبال، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله.


ويشير الشيخ محمود إلى أنه يكره التمادي في الذبح حتى يقطع النخاع، وهو خيط أبيض داخل عظم الرقبة ويكون ممتدًا إلى الصلب، وأما الحز على رقبة الذبيحة أكثر من مرة ففيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يضر إلا في صورة واحدة وهي ما لو أنفذ بعض مقاتلها وعاد لتكملة الذبح عن بعد، وما عدا هذه تؤكل ذبيحته اتفاقًا أو على الراجح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

رئيس مصيف بلطيم يحرر محضرا ضد غريق قبل استخراج جثمانه

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من مطار هونج كونج

علماء: لقاح أكسفورد ضد كورونا قد يوفر حماية مزدوجة

مسئول طبى أمريكى يكشف كيفية السيطرة على كورونا فى شهرين

ضخ خلايا مناعية لمرضى كورونا يساعد في علاج الحالات الشديدة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

هشام علوان في دار بدائل للنشر: «أنا سعيد جدًا»

العازف عزمي مجدي يحيي حفلًا موسيقيًا على مسرح الحكمة.. الجمعة

مديرة «القومي للترجمة»: نسعى لدمج الشباب في الحركة الثقافية

26 يوليو.. ساقية الصاوى تستضيف «فريبيانو» فى حفل غنائى