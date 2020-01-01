قبل عيد الأضحى.. تعرف على الشروط الشرعية للنحر

مع اقتراب عيد الاضحى من المهم معرفة شروط الأضحية، والتي تعد أهم الطقوس فى هذا العيد الذي يحتل مكانة هامة لدى المسلمين فى شتى بقاع العالم.و للنحر شروط حددتها قواعد الدين وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويوضح الإمام محمود المنياوي أحد آئمة مسجد النور تلك القواعد:- الذبح الشرعيذبح أو نحر المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع بسهم ونحوه في أي مكان من جسده،ويجوز نحر ما يذبح كالبقر، وذبح ما ينحر الإبل عند جمهور أهل العلم.ــ شروط الذابح- أن يكون عاقلًا مميزًا.- أن يكون ذا دين سماوي ( مسلمًا أو من أهل الكتاب ).- أن ينوي المسلم ويسمي.- أن يكون المسلم حلالًا ليس مُحرمًا بحج أو عمرة.ــ شروط الآلة فهي:- أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.- ألا تكون سنًا أو ظفرًا.ــ شروط المذبوح:-أن يكون مما تحله الذكاة.- أن يقطع منه ما يجب قطعه في الذكاة بذبح في الحلقوم أو طعن في اللبة، ولا تجوز الذكاة في غيرهما بالإجماع، إلا في الممتنع.-أن يكون حيا وقت الذبح.- أن يكون زهوق روحه من خلال الذبح.ــ توجيه الذبيحة للقبلةوأما توجه الذابح للقبلة وتوجيه الذبيحة إليها بمذبحها لا بوجهها فمستحب لأنها أولى الجهات بالاستقبال، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله.ويشير الشيخ محمود إلى أنه يكره التمادي في الذبح حتى يقطع النخاع، وهو خيط أبيض داخل عظم الرقبة ويكون ممتدًا إلى الصلب، وأما الحز على رقبة الذبيحة أكثر من مرة ففيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يضر إلا في صورة واحدة وهي ما لو أنفذ بعض مقاتلها وعاد لتكملة الذبح عن بعد، وما عدا هذه تؤكل ذبيحته اتفاقًا أو على الراجح.