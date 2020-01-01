مصرع مواطن وإصابة اثنين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص أمام كوبري زين، بمركز بدر في محافظة البحيرة.تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين.انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة "آية عبدالله النجار" 20 سنةـ من كوم حمادة، و"سهير محمد الجزار" 39 سنة، ووفاة شخص لم يتم التعرف على هويته وجرى حفظ جثمانه داخل مستشفى وادي النطرون المركزي.