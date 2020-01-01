قصة فيلم «زنزانة 7» لـ أحمد زاهر

انتهى صناع فيلم "زنزانة 7" من تصوير العمل بشكل كامل منذ ساعات قليلة، ويستعد المخرج إبرام نشأت، لإنهاء أعمال المونتاج الخاصة بالعمل، بعدما تقرر عرضه بموسم عيد الأضحى المقبل."الدستور" علمت أن قصة العمل تدور حول شخصيتين هما نضال الشافعي وأحمد زاهر، فالأول يجسد شخصية منصور والثاني يلعب شخصية ‏حربي، ويظهر نضال بدور الفتى المظلوم الذي يدخل السجن على هامش إحدى القضايا، أما زاهر فيجسد شخصية شاب عادي يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقي المسجونان منصور وحربي داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما.‏يذكر أن الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام نشأت، يضم نخبة من النجوم هم أحمد زاهر، ‏نضال الشافعي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، عبير صبري، مايا نصري، ‏إيهاب فهمي، منة فضالي، مصطفى هريدي، أيمن كشك، أشرف عبد ‏العزيز، إيمي إسلام وآخرون.