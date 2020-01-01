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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تحذير من نسخة «واتساب» مزيفة يستخدمها الملايين

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:27 م
واتساب
واتساب
وكالات
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انتشرت نسخة مزيفة من تطبيق "واتساب"، بنفس الاسم والشكل للتطبيق الشهير، وحذر حساب "وابيتا انفو" عبر موقع "تويتر"، المستخدمين من التطبيق المزيف الذي يشمل نفس خصائص "واتسآب".

جاء ذلك بعدما كشفت معلومات أن ملايين الأشخاص في العالم يستخدمون النسخة المزورة، الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة للمخترقين والقراصنة، ويمكنهم بواسطة هذا التطبيق التجسس على المستخدمين أو اختراق هواتفهم بشكل كامل والسطو على المعلومات والصور الموجودة على الهاتف.

وقال الحساب إن عملية التورط باستخدام التطبيق المزور تتم عبر إغراء المستخدمين بنسخة معدلة من التطبيق ومطورة وتتضمن مزايا أكثر، مضيفا "لا تستخدم أي نسخة معدلة من واتسآب؛ حيث تبدو بعض الإصدارات المعدلة من التطبيق مغرية لكنها لا تستحق المخاطرة".

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