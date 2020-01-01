أستاذ اقتصاد: أزمة كورونا دخلت مرحلة جديدة والعالم لم يتغلب عليها

قال هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن استمرار أزمة كورونا على مدار أشهر عديدة أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.وأضاف هشام إبراهيم، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "dmc"، أن تعافي العالم من الآثار السلبية الاقتصادية لـ كورونا سيستغرق سنوات، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا دخلت في مرحلة جديدة، لم يتغلب عليها العالم.وأوضح أستاذ التمويل، أن هناك العديد من المبادرات في الفترة الماضية لإسقاط جزء كبير من مديونات الدول، كما أن الدول في الوقت الحالي تواجه تحديات كبيرة، لخلق فرص عمل، لأن تفاقم أزمة البطالة على المستوى العالمي أصبح مشكلة كبيرة.