خبراء: 30% من مرضى اللوكيميا يعانون من سرطان الدم الليمفاوي المزمن

قال الدكتور أشرف الغندور، أستاذ طب أمراض الدم ووكيل كلية طب جامعة الإسكندرية، إن سرطان الدم الليمفاوي المزمن يعد مرض صامت إذ يتم اكتشافه من قبيل الصدفة، وفي مرحلة متأخرة من المرض.وأضاف أن أعداد مرضى السرطان في مصر ترتفع بشكل مستمر، حيث أن هناك 30% من مرضى اللوكيميا يعانون من سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL).وأشار إلى ضرورة نشر الوعي بين أفراد الشعب المصري لدعم مرضى السرطان، كما يجب علينا تسليط الضوء على هذا المرض لتقليل نسبة الوفيات من اللوكيميا، والتي تحتل المركز السابع في الوفيات بسبب السرطان.وأوضح الدكتور محمد عبد المعطي أستاذ طب الأورام وأمراض الدم بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، أن بروتوكولات علاج مرض السرطان تختلف حسب المرحلة، حيث يمكن علاج المريض من خلال العلاج الكيميائي، أو العلاج المناعي أو العلاج الموجة، أو زرع النخاع العظمي.وأضاف أن هناك أنواع جديدة من الأدوية تحد من نمو خلايا السرطان وانتشارها مع تقليل الآثار الجانبية وبالأخص لمرضى القلب والرئة.جاء ذلك خلال المؤتمر إلى عقدته إحدى شركات الدواء عبر الفيديو كونفرانس، للإعلان عن عقار جديد لعلاج سرطان الدم الليمفاوى المزمن والغدد الليمفاوية ذات الخلايا الوشاحية.