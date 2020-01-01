مشايخ القبائل الليبية يعلنون تفويضهم للسيسي لحماية السيادة الليبية

أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل لحماية السيادة الليبية، واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة، وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى صباح اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد".وأكد السيسي خلال اللقاء الذي عقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" على أن الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه، وإن الخطوط الحمراء التي أعلن عنها سيادته من قبل في سيدي براني هى بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.