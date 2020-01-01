يسرا تنشر البوستر الدعائى لـ«صاحب المقام» وتعلن موعد طرحه

روجت الفنانة يسرا لفيلم «صاحب المقام» عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت البوستر الدعائي للعمل.وعلقت يسرا: "‎حصريًا وقبل عرضه في السينما، فيلم #صاحب_المقام على شاهد ابتداءً من يوم 30 يوليو".وكان الفنان آسر ياسين، قد أعلن عن عرض فيلمه الجديد "صاحب المقام" على إحدى المنصات الإلكترونية قبل طرحه في دور العرض، وهي سابقة تحدث لأول مرة.و "صاحب المقام" أول فيلم صوفي مصري كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، مؤلف الفيلم، ويشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين كل من يسرا وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.