«شوقي»: استخدام التكنولوجيا نظام مستقبلي غير مرتبط بكورونا

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن نظام التعليم الجديد 2.0 (والذي يطبق على صفوف رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي)، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المرحلتين الإعدادية والثانوية وكذلك التعليم المدمج، هي أنظمة مستقبلية وليست مرتبطة بانتشار فيروس كورونا فقط، وسيتم تعميم ذلك خلال السنوات المقبلة للتغلب على المشكلات التي تواجه عملية التعليم والتي منها (الكثافة العددية، وعجز المعلمين).جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).