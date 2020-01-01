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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التجارى الدولى» يتقدم 179 مركزا بقائمة «ذا بانكر» لأفضل 1000 بنك عالميًا

الخميس 16/يوليه/2020 - 04:07 م
هشام عز العرب
هشام عز العرب
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تقدم البنك التجاري الدولي- مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، 179 مركزا دفعة واحدة في قائمة التصنيف العالمي من مجلة "ذا بانكر" الأمريكية لـ"أفضل 1000 بنك في العالم".

وحصل البنك على المركز 369 هذا العام بدلا من 548 العام الماضي، مدعوما بالنتائج المالية القوية التي حققها البنك العام الماضي.

كما جاء البنك في المركز العاشر في إفريقيا برأسمال قدره 2.943 مليار دولار، وفقا للقائمة التي أصدرتها المجلة أيضا.

وضمن قائمة أفضل 5 بنوك في إفريقيا من حيث النمو، احتل التجاري الدولي المرتبة الثانية بنمو ضخم بنسبة 74.76%.

وتصنف قائمة ذا بانكر البنوك من حيث إجمالي الأصول ومعدل نموها، والأرباح قبل خصم الضرائب وكذلك معدل نموها، فضلًا عن رأس المال الأساسي ومعدل نموه، ونسبة كفاية رأس المال.

وعلق هشام عزالعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي قائلا: " تقدمنا في قائمة التصنيف العالمي لمجلة ذا بانكر لهذا العام تأكيد جديد على قوة المركز المالي للبنك، وتطلعه إلى النمو المستدام".

وأضاف أن هذا الإنجاز الجديد يعكس مدى التزام التجاري الدولي بالابتكار والنمو وقدرته في الحفاظ على قوة مركزه المالي وجودة أصوله والسيولة المالية العالية، كما يؤكد موقعه الريادي كأكبر بنك قطاع خاص في مصر.

واستطرد عزالعرب أن البنك يؤكد على التزامه بضمان حصول عملائه على أفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي ترقى للمعايير العالمية، إلى جانب سعيه في نفس الوقت لحصول جميع شرائح وفئات المجتمع المصري على خدمات بنكية سهلة الاستخدام.

يذكر أن البنك التجاري الدولي حصل على العديد من المراكز المرموقة من أهمها تصنيفه بالمركز الـ28 بقائمة مجلة فوربس الأمريكية لأكبر 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020.

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