خروج 5 متعافين من عزل إسنا

شهدت مستشفى الأقصر العام بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، اليوم الثلاثاء، خروج 5 حالات تعافي وشفاء من فيروس كورونا المستجد، بعد مرور الدكتور محمد مجاهد نائب المدير، على الحالات قبل الخروج.ومن جانبه قال الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، إن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يد واحدة لخدمة أهالينا في الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة، قائلا: "إننا قادرون على تخطى الأزمة، وذلك بفضل الوعي عند شعب الأقصر".فيما قال عبد الرحيم أبو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام، إنه تم بذلك وصول عدد المتعافين حتى الآن 345، وأنه نجحت الفرق الطبية في تحقيق سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل داخلها بإجراء كافة الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات، فهي المستشفى الوحيد فى الأقصر التي تجرى عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر.