خروج آخر حالتي كورونا من مستشفى القرنة في الأقصر(صور)

شهد مستشفى القرنة المركزي غرب الأقصر، اليوم الخميس، خروج آخر حالتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عقب شفائهما تمامًا وتحول نتائجهما من الإيجابية إلى السلبية، وذلك في خطوة جديدة لانحسار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمحافظة الأقصر.وتم تقديم الخدمة والرعاية الطبية للمرضى، بقيادة الدكتور حسام عبد الستار حماد، مدير عام المستشفى، وتحت إشراف الدكتور أحمد ضيفي شبيب، مدير العزل والطاقم الطبى بالمستشفى.وكان قد تم تخصيص مستشفى القرنة، ليعمل كمستشفى عزل في شهر مايو الماضي، بجانب مستشفيات مدينة إسنا، والمدينة الشبابية، بمدينة الطود، والأقصر العام، والعديسات، والحميات، لتصبح محافظة الأقصر من أكثر المحافظات التي بها مستشفيات عزل.