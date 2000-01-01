اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من مطار هونج كونج

اكتشف عمال بناء، اليوم الخميس، قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، في موقع قريب من مطار هونج كونج الدولي السابق.وقالت الشرطة إنه تم استدعاء الوحدات الخاصة بتفكيك القنابل التابعة للشرطة إلى المكان، بعدما اكتشف عمال البناء العبوة، مما أدى إلى إخلاء المنطقة.يذكر أنه قد تم حتى الآن إجلاء 2000 شخص من الموقع، كما أنه من المتوقع إجلاء المزيد من السكان مع استمرار العملية المعنية بالسلامة.ولا تتوفر المزيد من المعلومات بشأن مدة العملية.