5.8 مليار ريال تداولات البورصة السعودية بنهاية جلسة اليوم

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 بالمئة عند 7427 نقطة (+ 9 نقاط).جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.8 مليار ريال.وتصدر سهما "تهامة للإعلان" و"بحر العرب"، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 21.18 ريال و45.55 ريال، على التوالي.في المقابل، تراجعت أسهم "كيان السعودية" و"المتقدمة" و"سليمان الحبيب" و"معادن" و"أسواق العثيم" بنسب تراوح بين 1 و2 بالمئة.