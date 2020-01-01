التصريح بدفن جثة شاب غرق فى ترعة المحمودية بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة المحمودية، بعد الهرب من منزله للاستحمام بها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب أثناء الاستحمام بمياة ترعة المحمودية.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتم انتشال جثة المتوفى ويدعى محمد مدحت عبدالرازق، ١٨ سنة، وبالمعاينة والفحص تبين أن والده حبسه بالمنزل لعدم الاستحمام بالترعة مرة أخرى إلا أنه هرب الساعة الثالثة فجرا وتوجه للاستحمام بالترعة؛ مما أدى إلى غرقه وتم انتشال الجثة فجرا، وذلك وفقا لشهادة شهود العيان، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.