إعلان مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد

أعلن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، على أن تبدأ يوم السبت 23 يناير 2021، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).