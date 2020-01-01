الولايات المتحدة تسجل 1.3 مليون طلب إعانة بطالة فى أسبوع

أفادت بيانات أمريكية نشرت اليوم الخميس بأن نحو 1.3 مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضي، وهو رقم أعلى بقليل من توقعات السوق، ويكشف عن هشاشة الأوضاع في سوق العمل.وتشير البيانات الصادرة عن وزارة العمل إلى تراجع طفيف بعشرة آلاف طلب فقط على الرقم المعدل للأسبوع السابق.وتسجل الولايات المتحدة قفزات في أعداد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.ومن المقرر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري تدابير حماية كان أقرها الكونجرس في بداية الجائحة، وسط وجود خلافات.ووصل عدد الأشخاص المستمرين في طلبات إعانة البطالة إلى 17.3 مليون، بانخفاض طفيف.