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الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تسريح 20% من العاملين بإعلام قطر.. وغلق أقدم صحيفة بالدوحة

الخميس 16/يوليه/2020 - 03:48 م
العاملين بإعلام قطر
العاملين بإعلام قطر
محمد الشريف
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كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت جروب، عن أنه مع حلول الشهر الجاري تم تسريح أكثر من 20 % من العمالة في القنوات القطرية، إضافة إلى تقليص ميزانيات هذه القنوات ووسائل إعلام الجماعة الإرهابية، وغلق صحيفة العرب القطرية، وهي أول صحيفة تصدر في قطر، إلا أن الأزمات عصفت بالكثير من وسائل إعلام هذه الدولة، وذلك بسبب استمرار قطر في دعمها للارهاب.

وأضاف التقرير، أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الأزمات في كل القطاعات بقطر، لاستمرارها في دعم الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة لارتكاب الجرائم في تلك الدول.

ويواجه العمال في قطر، حالة صعبة من الحصول على حقوقهم الصحية أو المالية أو الاجتماعية، الأمر الذى أدى إلى الاستغناء عن العديد من الموظفين فى شبكة قنوات الجزيرة والمواقع التابعة لها.

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