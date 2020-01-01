السيسي: قادرون على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إننا نرفض تحول ليبيا لملاذ آمن للخارجين عن القانون، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع ليبيا موحدة وتتعاطى مع كافة أبنائها.وأشار إلى أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي حيال التحشيد العسكري للهجوم على سرت، مؤكدا أننا قادرون على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم.وأضاف خلال كلمته في لقاءه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، اليوم الخميس، أننا مستعدون لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطني موحد.وأكد السيسي، أن مصر ترفض التدخل الخارجي في ليبيا، مشيرا إلى أنه يجب حصر السلاح بيد دولة المؤسسات في ليبيا.